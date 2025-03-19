Arif Kocabıyık Gözaltına Alınıp Serbest Bırakıldı

ARİF KOCABIYIK’IN TEPKİ ÇEKEN HAREKETLERİ

Sokak röportajları aracılığıyla dijital platformda tanınan Arif Kocabıyık, AK Parti’ye oy verenlerle alay ederek birçok kez tepki topladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan büyük yolsuzluk operasyonunun gerçekleştiği gün, Arif Kocabıyık’ın da gözaltına alındığını duyurdu.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Hakkında bulunan yakalama kararı sebebiyle emniyete götürülen Arif Kocabıyık, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

MUHALEFET İLE BAĞLANTILARI TARTIŞILIYOR

Arif Kocabıyık, zaman zaman CHP ve İyi Partili belediyelerden iş aldığı yönündeki iddialarla gündeme geliyor. Sosyal medyada “Bankamatik faresi” olarak da anılan Kocabıyık, YouTube’da röportaj yapmaya devam ediyor.