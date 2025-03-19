Gündem

Arif Kocabıyık Gözaltına Alınıp Serbest Bırakıldı

arif-kocabiyik-gozaltina-alinip-serbest-birakildi

ARİF KOCABIYIK’IN TEPKİ ÇEKEN HAREKETLERİ

Sokak röportajları aracılığıyla dijital platformda tanınan Arif Kocabıyık, AK Parti’ye oy verenlerle alay ederek birçok kez tepki topladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan büyük yolsuzluk operasyonunun gerçekleştiği gün, Arif Kocabıyık’ın da gözaltına alındığını duyurdu.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Hakkında bulunan yakalama kararı sebebiyle emniyete götürülen Arif Kocabıyık, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

MUHALEFET İLE BAĞLANTILARI TARTIŞILIYOR

Arif Kocabıyık, zaman zaman CHP ve İyi Partili belediyelerden iş aldığı yönündeki iddialarla gündeme geliyor. Sosyal medyada “Bankamatik faresi” olarak da anılan Kocabıyık, YouTube’da röportaj yapmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ekrem İmamoğlu’ndan Gözaltında Duygulandıran Mesaj

Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden halka seslenerek, "kul hakkı yiyenler, halk iradesini çalanlar gereken cevabı alacak," ifadelerini kullandı.
Gündem

İmamoğlu ‘Suç Örgütü’ İddiasıyla Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesinin ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırma" suçuyla gözaltına alındı; iki danışmanı da gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.