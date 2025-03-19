Arif Kocabıyık Tutuklandıktan Sonra Serbest Bırakıldı

ARİF KOCABIYIK’IN GÖZALTINA ALINMASI

Dijital platformlarda yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, AK Parti’ye oy verenlerle alay ederek sık sık tepkilerin odağı oluyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen büyük yolsuzluk operasyonu sırasında, Arif Kocabıyık’ın gözaltına alındığını duyurdu.

İFADESİ ALINDI VE SERBEST BIRAKILDI

Emniyet güçleri tarafından hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan Kocabıyık, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

MUHALEFETLE İLIŞKİLERİ

Arif Kocabıyık, CHP ve İyi Partili belediyelerden iş aldığı yönündeki iddialarla zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya platformlarında “Bankamatik faresi” olarak anılan Kocabıyık, YouTube’da röportajlarına sürdürmeye devam etmekte.