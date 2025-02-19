Arınç: Eleştiri Hakkı Korunmalıdır

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNEMİ

Bülent Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ifade özgürlüğünün, AK Parti’nin kuruluş yıllarında en fazla önem verdiği konulardan biri olduğunu hatırlatıyor. Kopenhag Kriterleri çerçevesinde bu konuyu en üst sıraya yerleştirdiklerini ve bu alanda büyük reformlar gerçekleştirdiklerini vurguluyor. Arınç, AK Parti’nin ilk dönemlerinde atılan adımların Türkiye’nin uluslararası arenada özgürlük algısını güçlendirdiğini ve toplumda daha açık tartışma zeminleri sağladığını ifade ediyor.

SEÇİM SONRASI TABLO VE RAHATSIZLIKLAR

Arınç, “Bu bizim hem yurtiçindeki barışımıza yol açtı hem de insanların birbirlerini daha iyi anlamalarına ve birbirlerine tahammül etmesini sağladı. Ayrıca AB nezdinde ve tüm dünyada Türkiye’nin özgür bir ülke olduğunu, herkesin fikirlerini ve düşüncelerini korkmadan ifade edebildiğini ortaya koydu.” diyerek, ifade özgürlüğü konusunda yaşanan bazı sınırlamaların toplumda rahatsızlık yarattığını düşünüyor. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında ortaya çıkan durumun bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

ELEŞTİRİ HAKKININ ÖNEMİ

Arınç, eleştiri hakkının hakaret, bühtan ve tahkir içermediği sürece müdahale edilemeyecek bir konu olduğunu vurguluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına atıfta bulunarak, siyasetçilerin eleştiriyi kabul etme konusunda herkesten daha fazla açık ve tahammüllü olması gerektiğini ifade ediyor. “Eleştiriler elbette haksız ve yersiz olabilir. Ancak bunlara karşı yapılması gereken, eleştirileri somut örneklerle yanıtlamak ve kendi fikirlerimizi ifade etmektir.” diyor.

DİNAMİZMIN ANA UNSURU: FİKİRLERİN ÖZGÜR TARTIŞILMASI

Arınç açıklamasının sonunda, ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkının her alanda dinamizmin temel unsuru olduğunu belirtiyor. “Fikirlerin özgürce tartışılmadığı, ifade edilmediği bir ortam durağan ve tek sesli hale gelir ki bu da ilerlemenin önündeki en büyük engeldir.” ifadesiyle düşüncelerinin önemine dikkat çekiyor. Bülent Arınç’ın bu açıklamaları, ifade özgürlüğü ve siyaset ilişkisi üzerine önemli tartışmaların kapısını aralarken, kamuoyunda geniş yankılar uyandırıyor.