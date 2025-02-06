Arjantin 18 Yaş Altına Ameliyatı Yasakladı

YASADA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, yaptığı açıklamada, “Hükümet, Cinsiyet Kimliği Yasası’nı değiştirmeye ve 18 yaşın altındaki çocuklar için hormon tedavileri ile vücut değiştirme ameliyatlarını yasaklamaya karar verdi.” şeklinde bilgi verdi. Adorni, alınan kararın çocukların ruh sağlığını korumayı hedeflediğini belirtti.

ÇOCUKLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK AMAÇLANIYOR

Adorni, çocukların maruz kaldığı bu müdahalelerin, olgunlaşma süreçlerinde kesintilere neden olmasının hem fiziksel hem de zihinsel sağlıkları açısından ciddi riskler taşıdığını ifade etti. “Dahası, birçok durumda bu tedavilerin ve ameliyatların etkileri geri döndürülemez oluyor.” değerlendirmesiyle konunun ciddiyetini vurguladı.

Ayrıca, İngiltere, İsveç, Finlandiya ve ABD gibi ülkelerin benzer uygulamalarda geri adım attığını savunan Adorni, hükümetin reşit olmayan bireyleri korumak amacıyla bu kararı aldığını belirtti.