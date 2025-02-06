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Arjantin DSÖ’den Çekilme Kararı Aldı

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ARJANTİN BAŞKANINDAN DSÖ’YE SERT ELEŞTİRİ

Arjantin’in Devlet Başkanı Javier Milei, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) ayrılacağını “derin farklılıklar” gerekçesiyle duyurdu. Milei, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, DSÖ’nün salgın dönemindeki uzun süreli önlemlerinin insanlığa karşı suç olarak addedildiğini öne sürdü.

DSÖ’NÜN UYGULAMALARINA TEPKİ

Milei, DSÖ’yü sert bir dille eleştirerek, “Hiçbir zaman unutmayacağız ki, ilkel karantinanın fikir babalarıydılar. Bu durum, 1998 tarihli Roma Statüsü’nün 7. maddesinin (k) bendi uyarınca, talimatlarını uygulayan tüm devletlerle işbirliği içinde, tarihin en tuhaf insanlığa karşı suçlarından birinin işlenmesi anlamına gelmiştir” şeklinde konuştu. Milei, “Bu nedenle böylesine uygunsuz bir kurumu terk etmeye karar verdik.” ifadelerini kullandı.

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