Arjantin Orman Yangınları: 50 Bin Hektar Yok Oldu

Arjantin’in Patagonya bölgesindeki Chubut, Rio Negro, Neuquen ve Santa Cruz eyaletlerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Bu bölgeler uzun süredir yaşanan kuraklık nedeniyle yangınların etkisiyle büyük zarar görmekte, özellikle Chubut eyaletindeki alevler ciddi tahribat yaratmakta.

UNESCO MİRASI MİLLİ PARK RİSK ALTINDA

Yangınların yoğun olarak görüldüğü Chubut eyaletinde, alevler UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve yaklaşık 2 bin 600 yıllık alerce ağaçlarıyla bilinen Los Alerces Milli Parkı’na yayılmaya devam ediyor. Yetkililerin bildirdiğine göre şu ana kadar yaklaşık 50 bin hektarlık alan tamamen kül olmuş durumda. Söndürme çalışmaları, itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopterlerin destekleyici rolü ile gerçekleştiriliyor.

KEMER SIKMA POLİTİKALARI TARTIŞMA YARATTI

Yangınların kontrol altına alınamaması, Devlet Başkanı Javier Milei’nin uyguladığı kemer sıkma politikalarını gündeme taşıdı. Milei yönetimi, 2024 yılı için Ulusal Yangın Yönetim Servisi’ne ayrılan bütçeyi bir önceki yıla oranla yüzde 80 oranında düşürdü. Bu bütçe kesintileri, itfaiye ekiplerinin koordinasyonunu, hava tankerlerinin bakımını ve yeni ekipman teminini olumsuz etkiliyor.

2026 BÜTÇESİ, ELEŞTİRİLERİ ARTIRDI

Yerel sivil toplum kuruluşu FARN’ın verilerine göre, Arjantin’in 2026 bütçesinde Ulusal Yangın Yönetim Servisi’ne ayrılan kaynaklar 2025 yılına kıyasla yüzde 71 oranında azaltıldı. Uzmanlar ve çevre örgütleri, yeterli kaynak ayrılmamasının yangınların büyümesinin yanı sıra ağır çevresel hasara yol açtığını belirterek hükümete tepki gösteriyor.