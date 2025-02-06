Arka Sokaklar 700. Bölümünü Kelime Oyunu’nda Kutluyor

ÜNLÜ DİZİ 700. BÖLÜMÜNÜ KUTLUYOR

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli efsanevi dizisi Arka Sokaklar, 700. bölümüne ulaşmanın coşkusunu Kelime Oyunu’nda yaşıyor. Diziye katılan sevilen oyuncular Nazlı Tosunoğlu, Burak Satıbol, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Kerimhan Duman, eğlenceli ve rekabet dolu bir akşam için Kelime Oyunu’na konuk oluyor. Kanal D’nin bu unutulmaz dizisinin 700. bölümüne özel olarak yayınlanacak bölümde, Arka Sokaklar ekibi kelime bilgilerini sınarken izleyicilere de unutulmaz anlar yaşatacak.

EĞLENCELİ DİYALOGLAR VE YARIŞMA HAZIRLIĞI

Bu özel bölümde, takım arkadaşları arasında neşeli diyaloglar ile yarışmaya renk katacak anlar görülüyor. İbrahim Selim’in eğlenceli sunumuyla izleyici karşısına çıkacak olan bu çok özel bölümde kazananı merak ediliyor. “Bu sorunun cevabı Kelime Oyunu’nun bu akşam yayınlanacak olan çok özel bölümünde cevap bulacak.”

KELİME OYUNU HER GÜN YAYINDA

Kelime Oyunu, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 19.30’da teve2’de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. 700. bölüm kutlaması ile izleyicileriyle buluşacak olan Arka Sokaklar ekibinin performansı merak ediliyor.