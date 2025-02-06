Arka Sokaklar 700. Bölümünü Kutluyor

ARKA SOKAKLAR’IN 700. BÖLÜM HEYECANI

Türk televizyonunun en uzun süre devam eden efsanevi dizisi Arka Sokaklar, 700. bölümüne ulaşmanın coşkusunu Kelime Oyunu’nda yaşıyor. Dizinin popüler oyuncuları Nazlı Tosunoğlu, Burak Satıbol, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Kerimhan Duman, eğlenceli bir akşam için Kelime Oyunu’na misafir oluyor. Kanal D’nin önemli bir yapımı olan Arka Sokaklar’ın bu özel bölümünde, izleyicilere hem keyifli anlar yaşatacak hem de neşeli diyaloglar ile yarışmaya renk katacaklar.

KAZANAN KİM OLACAK?

İbrahim Selim’in sunumuyla ekrana gelecek bu çok özel bölümde kazananın kim olacağı merak konusu. Bu sorunun cevabı, Kelime Oyunu’nun bu akşam yayınlanacak özel bölümünde ortaya çıkacak. Kelime Oyunu, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 19.30’da teve2 ekranlarında izleyicilere ulaşmaya devam edecek.