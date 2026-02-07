Arka Sokaklar 738. Bölümde Gelişmeler ve İzleme Linki

arka-sokaklar-738-bolumde-gelismeler-ve-izleme-linki

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün sona ermesinin ardından izleyicilerin araştırmaları hızlandı. Seyircilerin ilgisi, dizinin 738. bölümüne yönelik linklerin bulunması üzerine yoğunlaştı. Peki, Arka Sokaklar 738. bölümde neler yaşandı? İşte bu bölümün tam izleme bağlantısı…

ARKA SOKAKLAR 738. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cevher Şanlı, artık yolun sonuna gelmiş durumda. Ekibimiz, Cevher’i yakalamak amacıyla ona yardım edenleri teker teker hedef alıyor. Cevher, her yönden köşeye sıkışmış halde. Ayla, ailesini korumak niyetiyle Ali’yi evden uzaklaştırmayı deniyor. Fakat bu durum, Ali üzerinde derin bir etki bırakıyor. Tunç, İzmir’den döner ve ailesine destek olma arzusunu taşıyor. Cevher, yolun sonuna geldiğini sezerken son bir hamle yapmaya karar veriyor; bu bağlamda Selin’i ele geçiriyor!

ARKA SOKAKLAR 738. BÖLÜM TAM İZLEME LİNKİ

