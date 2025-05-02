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Arka Sokaklar Aylin’e Büyük Ayıp

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TELEVİZYONDA KLASİK YAPI

Televizyonun en uzun süre devam eden projelerinden biri olan Arka Sokaklar, yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciye unutulmaz anlar sunuyor. Arka Sokaklar dizisinin bu yeni bölümü, bir kez daha gerilim ve heyecan dolu anlarla izleyicileri ekran başına bağlıyor. Bu bölümde büyük bir kriz yaşanıyor.

YENİ GİRİŞİMLER VE DEĞİŞİKLİKLER

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar dizisine yeni bir başrol oyuncusu katıldı. Aylin karakteriyle izleyicilerin büyük ilgisini çeken başarılı oyuncu Özlem Çınar, kadroya resmen veda etti.

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