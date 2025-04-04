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Arka Sokaklar’da Başrol Oyuncusu Değişti

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ARKA SOKAKLAR DİZİSİ RAMAZAN BAYRAMI ARASINDAN SONRA EKRANLARA DÖNÜYOR
Kanal D’nin sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar, Ramazan Bayramı nedeniyle verdiği aranın ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Uzun soluklu yapım, gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle yeniden ekranlarda heyecan yaratmaya hazırlanıyor.

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN VERİCİ GELİŞMELER ÖN PLANA ÇIKIYOR
Dizinin yeni bölümünde izleyicileri sürükleyici olay örgüleri ve beklenmedik sürprizler bekliyor. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi usta oyuncuların performanslarıyla dikkat çeken Arka Sokaklar, bu kez de izleyenleri ekran başına kilitleyecek gelişmelere sahne oluyor.

ARKA SOKAKLAR’A SÜRPRİZ OYUNCU KATILIYOR
Dizinin yeni bölümlerinde izleyicileri şaşırtacak bir gelişme yaşanıyor. Başarılı kadrosuna bir yıldız daha eklenen Arka Sokaklar, sürpriz bir oyuncuyla güçleniyor. Yeni katılan ismin kimliği merak konusu olurken, bu hamlenin dizinin heyecanını daha da artırması bekleniyor.

NE SOLUK ALDIRAN SAHNELER NE DE BÜYÜK SÜRPRİZLER EKSİK OLUYOR
Her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kitlemeyi başaran Arka Sokaklar, bu kez de nefes kesen sahneler ve beklenmedik gelişmelerle dolu. Ayrılık haberlerinin yanı sıra büyük sürprizlerin de yer aldığı yeni bölümler, dizinin hayranlarını oldukça heyecanlandırıyor.

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