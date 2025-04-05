Arka Sokaklar’da Başrol Oyuncusu Değişti

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ RAMAZAN BAYRAMI SONRASI EKRANLARA DÖNÜYOR

Kanal D’nin uzun soluklu ve reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar, Ramazan Bayramı arasının ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DOLU GELİŞMELER

Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde izleyicileri sürpriz gelişmeler bekliyor. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı dizide, karakterlerin hayatlarında önemli değişimler yaşanıyor. Ayrılık haberlerinin yanı sıra büyük sürprizler de izleyicileri bekliyor.

SÜRPRİZ OYUNCU DİZİYE KATILIYOR

Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Arka Sokaklar’a yeni bir oyuncu daha katılıyor. Sürpriz ismin diziye dahil olmasıyla birlikte hikayede yeni bir sayfa açılıyor. Dizinin hayranları, bu yeni oyuncunun kim olduğunu ve karakterin hikayeye nasıl bir dinamik katacağını merakla bekliyor.