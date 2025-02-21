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Arka Sokaklar Dizisinde Ayrılık Yaşandı

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ÜNLÜ OYUNCULARLA DEVAM EDEN DİZİDE YENİ DÖNEM

Arka Sokaklar dizisi, Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi pek çok başarılı oyuncuyu barındırıyor. Bu dizi, Kanal D ekranlarında 19 sezon boyunca izleyicilere unutulmaz anlar sunmaya devam etti. Ancak, bu dönem şimdi sona eriyor.

HER BÖLÜM HEYECAN DOLU

Arka Sokaklar dizisi, her bölümünde gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Her hafta izleyicilerin tansiyonu yükselirken, yeni bölüm yine nefes kesen sahnelerle ekrana geliyor. Ancak, dizide önemli bir ismin ekibe veda etmesi, izleyicilerin keyfini kaçırıyor.

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