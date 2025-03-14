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Arka Sokaklar Dizisinde Büyük Gerilim Yaşanıyor!

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YENİ BÖLÜMDE GERİLİM YÜKSELİYOR

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü Kanal D ekranlarında milyonları ekran başına çekiyor. İzleyiciler, dizinin yeni sezonunda Türkiye’de gündeme oturan konuları işleyen ve büyük ilgi gören hikayesine tanıklık ediyor. Bu sezon durum oldukça farklı bir hale geldi.

RIZA BABA’NIN EKİBİ ZOR BİR MÜCADELE VERİYOR

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi isimleri barındıran Arka Sokaklar’da, bu bölümde ortalık bir hayli karışıyor. Rıza Baba’nın ekibi, masum bir gencin hayatını gasbeden çetenin peşine düştü. Çetenin eylemleri sonucunda genç kız evladını öksüz bırakıyor ve bu durum, ekibin mücadelesini daha da zorlaştırıyor.

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