Arka Sokaklar İçin 700. Bölüm Grafitisi

3 GÜNDE HAZIRLANDI

Arka Sokaklar dizisinin 700’üncü bölümüne özel olarak hazırlanan grafiti çalışması, Wass Medya tarafından organize ediliyor. Bu özel grafiti, ünlü sanatçı Resk tarafından 3 günde tasarlanmış ve uygulama işlemi toplamda 12 saat sürüyor.

OLAYI GÖSTERİYOR

Grafiti çalışması, dizinin olaylarını yansıtan temalar barındırıyor. Resk, bu projede hem sanatsal hem de diziye özgü betimlemelerle izleyicilere hitap ediyor. Tasarım, Arka Sokaklar hayranları için önemli bir görsel iletişim aracı olmaya aday.