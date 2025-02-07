Arka Sokaklar’ın 700. Bölümünde Büyük Heyecan

700. BÖLÜMDEKİ SÜPRİZ KONUK

Arka Sokaklar dizisinde merakla beklenen bir sürpriz gelişme yaşanıyor. Dizinin 700. bölümünde, Engin Balkan karakterini canlandıran İlker İnanoğlu konuk oyuncu olarak yer alacak. Bu heyecan dolu bölümde, Tunç’un ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılması sonrasında Mesut’un Hüsnü ile yaşadığı çatışma sırasında vurulması, izleyicileri derinden etkileyecek.

HÜSNÜ VE MESUT’UN ÇATIŞMASI

Dizinin 700. bölümü ekranlara geldiğinde aksiyon dolu anlar yaşanacak. Tunç’un hastaneye götürülmesinin ardından Mesut, durumunu kaybetme noktasına gelir. Mesut’un Hüsnü ile yaşadığı çatışma sırasında vurulması, ekran başındaki izleyicilere yoğun duygusal anlar yaşatacak. Hayatı tehlikeye giren evladıyla mücadele eden Mesut’un geleceği nasıl şekillenecek?