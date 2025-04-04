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Arka Sokaklar’ın Başrol Oyuncusu Değişti

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ARKA SOKAKLAR DİZİSİ RAMAZAN BAYRAMI SONRASI EKRANLARA DÖNÜYOR
Kanal D’nin sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar, Ramazan Bayramı arasının ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizi, gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DOLU GELİŞMELER
Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde heyecan verici olaylar ve sürpriz gelişmeler öne çıkıyor. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı dizide, karakterlerin hayatında önemli değişimler yaşanıyor.

SÜRPRİZ OYUNCU KADROYA KATILIYOR
Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar’a bu kez sürpriz bir oyuncu dahil oluyor. Dizinin başarılı kadrosuna katılan yeni isim, heyecanı daha da artırıyor. Polisiye dram türündeki fenomen dizi, yeni oyuncuyla birlikte izleyicilere unutulmaz sahneler vaat ediyor.

ARKA SOKAKLAR’DA AYRILIK HABERLERİ VE BÜYÜK SÜRPRİZLER
Dizinin yeni bölümlerinde karakterler arasında yaşanan ayrılıklar ve beklenmedik gelişmeler öne çıkıyor. Arka Sokaklar, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri olmaya devam ediyor.

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