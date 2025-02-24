Arkadaşını Yaralayan Tüfek Kazası: İnceleme Başlatıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Olay, saat 21.00 civarında Yahyalı ilçesinde, Ağcaşar Barajı sulama kanalları üzerinde gerçekleşiyor. Bu bölgede ördek avına çıkan Hacı Osman Tarlacı ile arkadaşı Osman Çıtak, sulama kanalları üzerinde çeşitli noktalarda beklemeye geçiyor.

KAZANIN NEDENİ VE SONUÇLARI

İddiaya göre, karla kaplı olan zeminde Tarlacı’nın ayağı kayıyor ve düşüyor, bunun sonucunda elindeki tüfek ateş alıyor. Hacı Osman Tarlacı’nın tüfeğinden çıkan saçmalar, av için bekleyen arkadaşı Osman Çıtak’a isabet ediyor.

SAĞLIK DURUMU VE İNCELEME SÜRECİ

Bacağından yaralanan Çıtak, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Osman Çıtak’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğreniliyor. Bu olayla ilgili olarak jandarma inceleme süreçlerini başlatıyor.