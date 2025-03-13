Arkitera Seyahat Bursu 2024 Kazananı “The Folds”

TÜRKİYE’DE MİMARLIKTA PRESTİJLİ BİR ÖDÜL KAZANILDI

Türkiye’nin mimarlık alanındaki en saygın ödüllerinden biri olan Arkitera Seyahat Bursu’nun 2024 kazananı belirlendi. Sahneye çıkan isim Refik Berk Cıngıloğlu! 2010 yılında Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından başlatılan bu eşsiz burs, 2017’den beri Geberit sponsorluğunda düzenleniyor. Bu yıl Geberit’in “150 Years of Tomorrow” global temasından ilham alan “Zamansız Mimarlık” konsepti çerçevesinde şekillendi. Cıngıloğlu, “The Folds – Kıvrımlar” adlı etkileyici projesiyle finale kalan 9 aday arasından seçilerek jürinin dikkatini çekmeyi başardı. Şimdi, Almanya’nın Berlin ve Wolfsburg şehirlerinde mimarlık dünyasına derin bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Mimarlık tutkunları, kemerlerinizi bağlayın; bu seyahat zamansız bir tasarım şöleni vaat ediyor!

“THE FOLDS”: MİMARLIKTA YENİ BİR ANLAYIŞ

Refik Berk Cıngıloğlu’nun “The Folds – Kıvrımlar” projesi, mimarlık dünyasında büyük bir etki yarattı. 14 Şubat Cuma günü Geberit Genel Merkezi’nde düzenlenen final sunumlarında, jüri üyeleri Mimar Ali Çalışkan, Mimar Pınar Gökbayrak, 2023 bursiyeri Mervan Önen ve Arkitera ile Geberit temsilcileri, Cıngıloğlu’nun yenilikçi bakış açısına hayran kaldı. Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2024 mezunu olan Cıngıloğlu, projesini şu sözlerle tanımlıyor: “Kıvrımlar, bireylerin algılarında ve deneyimlerinde sürekli dönüşen, birbirine bağlı birer hikaye anlatır.” Bu ifadeler, onun mimarlığa sadece bir yapı sanatı olarak değil, zamanda ve mekânda ötesi bir hikaye anlatımı olarak baktığını ortaya koyuyor. “The Folds” projesi, kıvrımların iç içe geçmiş yapısını metafor olarak kullanıyor. Cıngıloğlu, bu kıvrımların ilk bakışta bütünlük sunduğunu, ancak derinlemesine incelendiğinde sonsuz katmanlar ve hikayelerin ortaya çıktığını belirtiyor. “Yakınlaştıkça, bu katmanların toplum, zaman, kültür ve ideoloji gibi unsurların birer temsili olduğunu fark edersiniz,” diyor. Artırılmış gerçeklik (AR) ve dijital simülasyonlar gibi teknolojileri kullanarak bu katmanları görünür kılmayı amaçlayan Cıngıloğlu, mimarlıkta zamansızlığın sınırlarını aşıyor.

BERLİN VE WOLFSBURG’DA MİMARLIK KEŞFİ

Cıngıloğlu, bursun sağladığı olanaklarla Almanya’nın mimarisiyle ünlü kentleri Berlin ve Wolfsburg’a doğru yola çıkıyor. Berlin’in tarihi ve modern unsurları bir araya getiren sokakları ve Wolfsburg’un endüstriyel tasarım mirası, “The Folds” projesinin temelindeki zamansız mimarlık fikrini keşfetmek için eşsiz bir zemin sunuyor. “Bu yolculuk, görünmeyen katmanları açığa çıkararak insan algısını yeniden şekillendirecek,” diyerek heyecanını paylaşıyor Cıngıloğlu. Berlin’deki ikonik yapılarla Wolfsburg’un Volkswagen Fabrikası gibi duraklar, onun projesini somut bir deneyime dönüştürecek.

8 YILDIR MİMARLIK TUTKUSUNA DESTEK

Arkitera Seyahat Bursu, bu yıl 8. defa genç mimarlara ve tasarımcılara destek olmayı sürdürüyor. Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinden öğrenci ve mezunlara hitap eden bu burs, bu yıl “Zamansız Mimarlık” teması doğrultusunda geçmişin değerlerini geleceğe taşıyan projeleri ödüllendiriyor. Geberit’in 150 yıllık mirasından ilham alan tema, Refik Berk Cıngıloğlu’nun “The Folds” projesiyle tam anlamıyla hayat buldu.

CINGILOĞLU’NUN BÜYÜK VİZYONU

Cıngıloğlu’nun projesi, kıvrımları bir tasarım unsuru olmanın ötesinde, insan deneyiminin bir yansıması olarak değerlendiriyor. “Her katman, kendine özgü bir hikaye taşır. Teknolojiyle bu hikayeleri görünür hale getirerek, zamansız mimarlığı somut bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyorum,” diyor. Bu vizyon, onun Almanya’daki yolculuğunu bir keşif gezisinin ötesine taşımayı hedefliyor; adeta mimarlık dünyasında yeni bir çığır açacak.

SONUÇ: ZAMANSIZ MİMARLIKTA YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR!

Refik Berk Cıngıloğlu, “The Folds – Kıvrımlar” projesiyle Arkitera Seyahat Bursu 2024’ü kazanarak, zamansız mimarlık kavramına taze bir soluk getirdi. Berlin ve Wolfsburg’da geçireceği bu eşsiz deneyim, onun kariyerinde bir dönüm noktasının ötesinde, Türk mimarlık sahnesine de ilham verecek önemli bir serüven sunacak.