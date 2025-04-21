Arktik Buz Örtüsü 2025’te Düşüşe Geçti

ARÇIK OKYANUSU’NDAKİ BUZ KÜTLELERİNDEKİ ENDİŞE VERİCİ GERİLEME

Japonya Uzay Araştırmaları Ajansı (JAXA) ve Japonya Ulusal Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nün birlikte yürüttüğü araştırma, Arktik Okyanusu’ndaki buz örtüsünde dikkat çekici bir azalmanın olduğunu gösteriyor. ‘Shizuku’ adlı uydu ile gerçekleştirilen düzenli gözlemler sonucunda, bölgedeki buz kütlesi, 2025 yılına girerken tarihsel bir düşüş yaşadı.

BUGÜNE KADARKİ EN KÜÇÜK BUZ ÖRTÜSÜ GİDLİKLERİ

Elde edilen verilere göre, buz örtüsü bu yıl en geniş haline 20 Mart 2023’te ulaştı; ancak bu genişlik yalnızca 13,79 milyon kilometrekare ile sınırlı kaldı. Bu seviye, 2017 yılında kaydedilen önceki rekorun 130 bin kilometre gerisinde kaldı ve 1979’dan bu yana tutulan kayıtlar doğrultusunda en düşük “maksimum” alan olarak kaydedildi. Araştırmacılar, Aralık 2024 ile Şubat 2025 arasında her ay ölçülen buz alanının da bugüne kadar görülen en küçük değerleri gösterdiğini açıkladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Bilim insanları bu önemli düşüşün temel nedenini, bölgedeki alışılmadık sıcaklık artışlarına bağladı. JAXA Başkanı Yamakawa Hiroshi, buz örtüsündeki gerilemenin iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti. Yamakawa, “Bu değişim sadece Arktik bölgesini değil, küresel hava ve deniz sistemlerini de derinden etkiliyor. Bizler de bu süreci dikkatle izleyerek analizlerimizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.