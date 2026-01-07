Arnavutköy Adnan Menderes Camisinde Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Olay, Arnavutköy ilçesinin Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Camisi’nin avlusunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, cami avlusunda yürüyen 60 yaşındaki R.T.’nin arkasına yaklaşarak silahla bacaklarına doğru ateş açtı. R.T. vücuduna isabet eden dört mermi sonrasında yere düştü. Saldırgan olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

OLAY YERİNE TANIKLAR GİTTİ

Sosyal medyadan gelen ihbarların ardından, olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri, R.T.’ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Bu sırada polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve inceleme ekipleri detaylı bir çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Silahlı saldırının anı, caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Bu görüntüler, olayın çözülmesine katkıda bulunması bekleniyor.