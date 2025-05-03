Arsa Fiyatları Artış Gösterdi! Dolandırıcılar Pusuda

DEPREM SONRASI FİYAT ARTIŞLARI

23 Nisan 2025’te meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Marmara Depremi, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Tekirdağ, Çorlu ve Marmara Ereğlisi gibi bölgelerde arsa ve tarla fiyatlarının önemli ölçüde artmasına yol açtı. Uzmanlar, imara kapalı arazilerin “imarlı” gibi satılmasıyla ilgili ciddi suistimallere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Bu deprem, İstanbul ve çevresinde sadece fiziksel sarsıntı yaratmakla kalmadı, aynı zamanda gayrimenkul piyasasında hareketliliği de artırdı.

FİYAT ARTIŞLARI VE SUİSTİMALLER

Silivri’de deprem öncesinde 450 metrekarelik imarlı bir arsa 2,5 milyon TL civarındayken, deprem sonrası bu rakam 4 milyon TL’ye yükseldi. Tekirdağ Çorlu’da ise 1.000 metrekarelik imarsız bir arazi 1,5 milyon TL’den 2,5 milyon TL’ye çıkmış durumda. Depremin merkez üssüne yakın bölgelerde, fiyat artışları ani bir şekilde artarken, emlakçılar “tiny house” kurmak isteyenlerin talepleriyle yoğun bir dönem geçiriyor. Ancak piyasada yaşanan fırsatçılık endişeleri de dikkat çekiyor. Gayrimenkul danışmanı Ahmet Göyneli, “Telefonlarımız susmuyor. Kimisi imarlı arsa alıp ev yapmak, kimisi tarla alıp tiny house yerleştirmek istiyor. Ama her arazi uygun değil. Vatandaşların çok dikkatli olması lazım” açıklamasında bulunuyor.

DOLANDIRICILIK TEHLİKESİ

Arsa talebindeki artış, dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Gayrimenkul hukukçusu Avukat Ebru Yılmaz, “İmara kapalı araziler, ‘imar var’ ya da ‘yakında imar gelecek’ diye pazarlanıyor. Belediyeler resmi bir açıklama yapmadan bu tür vaatlere inanmak, hayal kırıklığına yol açar. İmar planları yıllarca çıkmayabilir” diyerek uyarıyor. Tekirdağ Çeşmeli gibi yerleşime kapalı alanlarda, “burası imara açıldı” yalanıyla yüksek fiyatlı satışlar yapıldığına dair şikayetlerin arttığı belirtiliyor. Gayrimenkul değerleme uzmanı Burak Taban, geçmişte yaşanan bir olayı örnek vererek, imar izni bekleyen arazilerin insanları nasıl mağdur ettiğini ortaya koyuyor.

TINY HOUSE TRENDİ VE UYARILAR

Son zamanlarda popüler olan “tiny house” trendi, deprem sonrası arsa talebini artıran bir başka etken. Ancak şehir planlayıcıları, tiny house konusunda ciddi bilgi eksiklikleri bulunduğuna dikkat çekiyor. “Tiny house’un sabitlenmesi yasak, tekerlekli ve taşınabilir olmalı. Ayrıca altyapı hizmeti olmayan arazilere yerleştirilemez. Alıcılar bu detayları araştırmadan hareket etmemeli” şeklinde uyarılar yapılıyor.

VATANDAŞLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Uzmanlar, arsa ve tarla alırken dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıralıyor: Tapu kontrolü, imar sorgulaması, kadastro bilgileri, altyapı durumu, doğal afet riski, tarım kanunu doğrultusunda dikkat edilmesi gereken unsurlar, resmi sözleşme yapılması ve arsanın vergi borcu ile haciz durumunun kontrol edilmesi. Ayrıca çevredeki planlanan projeler ve altyapı yatırımları da araştırılmalı.