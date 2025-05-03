Arsa Fiyatları Uçuşa Geçti! Dolandırıcılara Dikkat!

DEPREM SONRASI FİYAT ARTIŞLARI

23 Nisan 2025’te meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Marmara Depremi, İstanbul ve çevresinde sadece sarsıntı yaratmadı, aynı zamanda gayrimenkul piyasasında büyük bir hareketliliğe yol açtı. Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Tekirdağ, Çorlu, Marmara Ereğlisi ve Saray gibi bölgelerde arsa ve tarla fiyatları önemli ölçüde yükseldi. Ancak bu ilgi, yanına dolandırıcılık ve suistimal vakalarını da getirdi. Uzmanlar, imar vaadiyle vatandaşları kandıran fırsatçılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

FİYAT ARTISLARINDAKİ SÜRAT

Depremin öncesinde Silivri’de 450 metrekarelik imarlı bir arsanın fiyatı ortalama 2,5 milyon TL iken, bu rakam deprem sonrası 4 milyon TL’ye fırladı. Tekirdağ Çorlu’da ise 1.000 metrekarelik imarsız bir arazi fiyatı 1,5 milyon TL’den 2,5 milyon TL’ye yükseldi. Depremin merkez üssüne yakın alanlarda fiyat artışları önemli oranda meydana geldi. Emlakçılar, müstakil ev ya da “tiny house” projelerine yönelik taleplerle yoğun bir dönem geçirirken, piyasadaki fırsatçılığın getirileri endişe veriyor.

DOLANDIRICILIK UYARILARI

Deprem sonrası artan arsa talebi, dolandırıcıların iştahını kabarttı. Gayrimenkul hukukçusu Avukat Ebru Yılmaz, “İmara kapalı araziler, ‘imar var’ ya da ‘yakında imar gelecek’ diye pazarlanıyor. Belediyeler resmi bir açıklama yapmadan bu tür vaatlere inanmak, hayal kırıklığına yol açar. İmar planları yıllarca çıkmayabilir” diye belirtiyor. Tekirdağ Çeşmeli gibi yerleşime kapalı alanlarda, “burası imara açıldı” iddialarıyla yüksek fiyatlardan satış yapıldığına dair şikayetler artıyor.

TINY HOUSE TRENDİ VE YASAL DURUM

Son zamanlarda popüler hale gelen “tiny house” akımı, deprem sonrası arsa talebini artırıyor. Ancak şehir planlayıcıları, bu alanda ciddi bilgi eksikliği olduğunu vurguluyor. “Tiny house’un sabitlenmesi yasak, tekerlekli ve taşınabilir olmalı. Ayrıca altyapı hizmeti bulunmayan arazilere yerleştirilemez. Alıcılar bu detayları araştırmadan hareket etmemeli” uyarısı yapılıyor.

VATANDAŞLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

Uzmanlar, arsa ve tarla alırken dikkat edilmesi gereken belirli noktaları şu şekilde sıralıyor:

1. **Tapu Kontrolü**: Tapunun niteliği (arsa, tarla, bağ vb.) ve hisseli olup olmadığını kontrol etmek gerek.

2. **İmar Sorgulaması**: Resmi imar durum belgesi belediyeden alınmalı.

3. **Kadastro Bilgileri**: Parselin sınırları ve konumu kadastro müdürlüğünden doğrulanmalı.

4. **Altyapı Durumu**: Yol, elektrik, su ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri araştırılmalı.

5. **Doğal Afet Riski**: Deprem ve heyelan riski olan bölgelerde zemin etüdü yaptırılmalı.

6. **Tarım Kanunu**: Tarla alımlarında bölünmezlik ve kullanım kısıtlamalarına dikkat edilmeli.

7. **Resmi Sözleşme**: Noter onaylı sözleşme veya tapu devri yapılmalı, el yazısı senetlerden kaçınılmalı.

8. **Vergi ve Haciz**: Arsanın vergi borcu veya haciz durumu tapu müdürlüğünden kontrol edilmeli.

9. **Bölgesel Gelişim**: Çevrede planlanan projeler ve altyapı yatırımları araştırılmalı.