Arsenal, Arda Güler’e 30 Milyon € Teklif Edecek Mi?

ARDAYI TRANSFER İDDİALARI SARSIYOR

Real Madrid’in 20 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, bu sezon yeterince forma şansı bulamayınca transfer söylentilerinin merkezine yerleşti. Milli futbolcuya dair her gün yeni iddialar ortaya atılırken, bu sefer İngiliz futbol devi Arsenal sahneye çıktı. Fichajes’te yer alan bilgiye göre, Arsenal, yaz transfer dönemi için Arda Güler’i hedef olarak belirlemiş durumda. Peki, bu iddia ne derece gerçekçi? Şimdi bu heyecan verici durumu adım adım ele alalım.

ARSEL İÇİN ARDA GÜLER

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Arda Güler’in potansiyelinden ciddi şekilde etkilenmiş durumda. İspanyol teknik adam, genç yıldızın oyun stilinin Arsenal’in sistemine çok uyum sağladığını düşünüyor. Sol ayaklı oyun kurucu özellikleriyle öne çıkan Arda’nın, hem orta sahada hem de kanatta takıma dinamizm katabileceği değerlendirilmekte. Arteta’nın bu bakış açısı, Arsenal yönetimini harekete geçirdi ve transfer planları hız kazandı.

30 MİLYON EURO TEKLİFİ ŞAŞIRTICI OLDU

Alınan bilgilere göre, Arsenal’in Arda Güler için Real Madrid’e sunmayı düşündüğü rakam 30 milyon euro. Piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen bir oyuncu için bu teklif ilk bakışta şaşırtıcı duruyor—ancak ters bir anlamda! Real Madrid, Arda’yı Fenerbahçe’den 20 milyon euro karşılığında almıştı ve üzerine ek bonuslarla yatırım yaptı. Bu kadar düşük bir bedelle Arda’nın takımda bırakılması pek olası görünmüyor. Böyle bir teklif transfer piyasasında “Ciddi misiniz?” sorusunu akıllara getiriyor.

REAL MADRID BAŞKANINDAN KARARLI TAVIR

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler’i kadroda tutma konusunda oldukça kararlı bir tutum sergiliyor. Genç oyuncuyu geleceğin yıldızlarından biri olarak gören Perez, ancak çok yüksek bir teklif gelirse masaya oturmayı düşünebilir. 30 milyon euroluk önerinin, Perez’i kahkahaya boğacak kadar düşük bulunduğu kulislerde konuşulmakta. Arda’nın 2029’a kadar süren sözleşmesi ve yüksek çıkış maddesi, Real Madrid’in elini güçlendiren diğer unsurlar arasında.