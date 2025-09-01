Artık Telefon Numarası Gerekmeyecek

YENİ ÖZELLİK İLE İLETİŞİM DEĞİŞİYOR

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların birbirleriyle iletişimini köklü bir şekilde değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Geliştirme sürecinde olan bu yenilik, telefon numarası yerine kullanıcı adlarıyla arama yapmayı mümkün kılacak.

KULLANICI ADLARIYLA İLETİŞİM KURMA

Kullanıcılar, belirli kurallara uygun benzersiz bir kullanıcı adı oluşturacak. Diğer kişiler, Sohbetler sekmesindeki arama çubuğunu kullanarak bu kullanıcı adını aratıp doğrudan bir sohbet başlatabilecek.

WhatsApp, gizliliği daha da artırmak adına isteğe bağlı bir “kullanıcı adı anahtarı” üzerinde çalışıyor. Bu özellik aktif hale geldiğinde, bir kişinin size ilk mesajı gönderebilmesi için bu parolaya benzer anahtarı bilmesi gerekecek. Ayrıca, dünya genelinde uygulanacak bu özellik, spam ve kötüye kullanımı önlemek için çeşitli koruma sistemleri de içerecek. Yeni WhatsApp kullanıcı adı özelliğinin tüm kullanıcılara sunulma tarihi ise henüz netlik kazanmamış durumda.