Asayiş Ekipleri Evde Kaçak Eşya Buldu

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜOPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Sanayi Mahallesi’nde bir evde operasyon yaptı. Yapılan bu operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalandı.

ARAMA İŞLEMLERİNDE BİRÇOK MALZEME BULUNDU

Evde gerçekleştirilen aramada, toplamda 366 sikke, 115 tarihi obje, 3 arama dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Bu işlemler, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.