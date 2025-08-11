Gündem

Asayiş Ekipleri Evde Kaçak Eşya Buldu

asayis-ekipleri-evde-kacak-esya-buldu

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜOPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Sanayi Mahallesi’nde bir evde operasyon yaptı. Yapılan bu operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalandı.

ARAMA İŞLEMLERİNDE BİRÇOK MALZEME BULUNDU

Evde gerçekleştirilen aramada, toplamda 366 sikke, 115 tarihi obje, 3 arama dedektörü ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Bu işlemler, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

