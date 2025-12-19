Aselsan’dan NATO Üyesi Ülkeye Elektronik Sistem İhracatı

aselsan-dan-nato-uyesi-ulkeye-elektronik-sistem-ihracati

ASELSAN, yaptığı açıklamayla yeni bir ihracat anlaşmasını kamuya duyurdu. Açıklamada, “NATO üyesi olan bir müşterisi ile Elektronik Harp Sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 410 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır.” ifadeleri yer aldı.

DAHA BÜYÜK SÖZLEŞMELER YOLDA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatının 8,6 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Görgün, “Avrupa’da ASELSAN’ımız 400 milyon doların üzerinde bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladı. Önümüzdeki hafta bir başka şirketimizin bundan çok daha büyük bir sözleşmesini kamuoyuyla paylaşacağız.” diye belirtti.

İHRACATTA İDDİALI BİR YERDEYİZ

Haluk Görgün, Türkiye’nin geliştirdiği teknolojilerle 185 ülkeye savunma sanayi ihracatı gerçekleştirdiğini vurguladı. Görgün, “Savunma sanayisi ihracatı yapan ülkeler içinde eriştiğimiz rakamlarla ilk 10’u zorluyoruz. Şu an ilk 11’deyiz.” açıklamasında bulundu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kırıkkale’de Otomobil ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ve minibüs çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Beykoz’da Dron Destekli Trafik Denetimi Uygulandı

Beykoz'da drone ile yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 43 araç için toplamda 93 bin 183 lira ceza kesildi.
Gündem

Alkollü Sürücü Refüje Çıktı: Yaralı Minibüs Kazası

Gazipaşa'da bir minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
Gündem

Bolu’da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı

Bolu'da bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada can kaybı olmadı, yalnızca maddi hasar oluştu.
Gündem

14 Yaşındaki Kız Çocuğu Balkondan Düştü

Aksaray'da bir 14 yaşındaki kız, 3. kattaki balkondan düşerek 2. kattaki bir dairenin balkonuna çakıldı ve ağır yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.