Aselsan’dan NATO Üyesi Ülkeye Elektronik Sistem İhracatı

ASELSAN, yaptığı açıklamayla yeni bir ihracat anlaşmasını kamuya duyurdu. Açıklamada, “NATO üyesi olan bir müşterisi ile Elektronik Harp Sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 410 Milyon ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır.” ifadeleri yer aldı.

DAHA BÜYÜK SÖZLEŞMELER YOLDA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatının 8,6 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Görgün, “Avrupa’da ASELSAN’ımız 400 milyon doların üzerinde bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzaladı. Önümüzdeki hafta bir başka şirketimizin bundan çok daha büyük bir sözleşmesini kamuoyuyla paylaşacağız.” diye belirtti.

İHRACATTA İDDİALI BİR YERDEYİZ

Haluk Görgün, Türkiye’nin geliştirdiği teknolojilerle 185 ülkeye savunma sanayi ihracatı gerçekleştirdiğini vurguladı. Görgün, “Savunma sanayisi ihracatı yapan ülkeler içinde eriştiğimiz rakamlarla ilk 10’u zorluyoruz. Şu an ilk 11’deyiz.” açıklamasında bulundu.