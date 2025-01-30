More
Gündem

Aselsan’dan Yeni 78 Milyon Dolarlık Sözleşme

aselsan-dan-yeni-78-milyon-dolarlik-sozlesme

ASELSAN’DAN YENİ İHRACAT SÖZLEŞMESİ

Aselsan, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklama ile yeni bir iş ilişkisini duyurdu. Açıklamada, “Aselsan ile Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin satışına ilişkin toplam tutarı 78 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır” denildi.

YENİ SÖZLEŞME YATIRIM FIRSATI SUNUYOR

Bu yeni sözleşme, Aselsan için önemli bir yatırım fırsatı oluşturuyor. Hava Elektro-Optik sistemler, askeri ve sivil alanda geniş bir kullanım alanına sahip, bu da sözleşmenin stratejik önemini artırıyor. Aselsan, bu tür projelerle küresel pazardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ali Koç’tan Eren Elmalı İçin Galatasaray’a Çalım

Fenerbahçe, Trabzonspor'un oyuncusu Eren Elmalı için transfer görüşmelerine başladı. Galatasaray'ın da radarındaki 24 yaşındaki futbolcu için kulüple temasa geçildi.
Flaş

Afyonkarahisar’da Sarı Serum İddiası Soruşturuluyor

Afyonkarahisar'da bir klinikte boğaz enfeksiyonu tedavisi gören Mehmet Gündoğan, 'sarı serum' sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti. Başsavcılık, soruşturma izni talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.