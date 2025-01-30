Aselsan’dan Yeni 78 Milyon Dolarlık Sözleşme

ASELSAN’DAN YENİ İHRACAT SÖZLEŞMESİ

Aselsan, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklama ile yeni bir iş ilişkisini duyurdu. Açıklamada, “Aselsan ile Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin satışına ilişkin toplam tutarı 78 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır” denildi.

YENİ SÖZLEŞME YATIRIM FIRSATI SUNUYOR

Bu yeni sözleşme, Aselsan için önemli bir yatırım fırsatı oluşturuyor. Hava Elektro-Optik sistemler, askeri ve sivil alanda geniş bir kullanım alanına sahip, bu da sözleşmenin stratejik önemini artırıyor. Aselsan, bu tür projelerle küresel pazardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.