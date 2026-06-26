ASELSAN’ın Yapay Zeka Destekli Güvenliği 81 İlde Kullanılıyor

Kocaeli’de kritik ulaşım ve sanayi ağlarının güvenliği için geliştirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kapsamlı bir saha uygulamasıyla başarıyla test edildi. KGYS 81 ilde güvenlik güçlerine yardımcı oluyor. Sistem ASELSAN’ın geliştirdiği bileşenleri tek çatı altında topluyor.

GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ YAPAY ZEKA İLE GÜÇLENDİRİLDİ

Yüksek çözünürlüklü kameralar yapay zeka destekli yüz tanıma ile çalışıyor. Büyük veri analitiği suç tespitini kolaylaştırıyor. ODAKAN yaka kameraları 450 bin adedi aştı. Termal görüntüleme çevre güvenliğini artırıyor. RoadGuard sistemi 44 ilde şüpheli araçları analiz ediyor. Sistem yurt dışına da ihraç ediliyor.

KOCAELİ GÜVENLİK SİSTEMLERİNİ TANITTI

Ali Çelik yerli teknolojilerin kullanıldığını belirtti. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve plaka tanıma sistemleri aktif. Mobil PTS kameraları denetimleri kolaylaştırıyor. Kriptolu telsiz sistemi iletişim güvenliğini sağlıyor. Yaka kameraları kriz anında merkeze görüntü aktarıyor. KGYS sayesinde araç hareketlilikleri etkin izleniyor. Şüpheli araç tespiti ve trafik güvenliği destekleniyor.

KARTEPE’DE YOL KONTROL UYGULAMASI YAPILDI

Kartepe Polis Noktası’nda ODAKAN yaka kamerası takan ekipler yol kontrolü gerçekleştirdi.