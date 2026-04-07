Üniversitelerde Genç Girişimcileri Destekleyecek Yeni Programlar Başlıyor

ÜNİVERSİTELERDE GENÇ GİRİŞİMCİLER YETİŞECEK

Yeni dönem üniversitelerde genç girişimcilerin yetişmesine yönelik önemli adımlar atılıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2023 yılı itibarıyla eğitim sistemine yapay zeka ve bilişim odaklı 20’den fazla yeni programın ekleneceğini duyurdu. Özvar, YÖK’ün gerçekleştirdiği dönüşüm çalışmalarına dair yaptığı açıklamada, bu programların genç neslin kariyerlerine yönelik önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

YENİ PROGRAMLAR HAZIRLANIYOR

Yükseköğretim Kurulu, eğitimi geleceğin mesleklerine yönelik bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda, istihdamla bağlantıları zayıf olan veya mezunlarına yeterli iş imkanı sunmayan programlar eğitim sisteminden çıkarılacak. 2026 yılı itibarıyla tarımsal teknolojiler alanında yeni müfredatların üniversitelerde devreye alınması planlanıyor.

EĞİTİM VE UYGULAMA ÇİFTLİKLERİ KURULACAK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile imzalanan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) protokolü çerçevesinde, 10 farklı üniversitede eğitim ve uygulama çiftlikleri oluşturulacak. Bu çiftliklerde genç girişimcilerin yatırım sermayesi bulmalarına yardımcı olunacak.

Özvar, son iki yılda bu programların öğrenci ve adaylar arasında büyük ilgi gördüğünü belirterek, doğru adımlar attıklarını ifade etti. Gelecek yıllarda bu alana yönelik programların sayısının artacağını ve tarımsal teknolojilerle ilgili çeşitli uygulamaların hayata geçirileceğini duyurdu.

GELECEĞİN MESLEKLERİ ÜZERİNE

Başkan Özvar, üniversitelerin akademik çabasının, onları bölgesel ve küresel düzeyde ilgi odağı haline getirdiğini sözlerine ekledi. Özvar, “Erişilebilirliği koruyarak, sistemden bazı programları çıkarıp, geleceğin mesleklerini kazandıracak yenilikçi programlarla üniversitelerimizi destekliyoruz.” dedi. Tarımsal ve hayvancılık alanında dijital ve akıllı uygulamalara olan ihtiyacın arttığına dikkat çeken Özvar, yapay zeka ve otonom sistemlerin tarım sektöründe yeni istihdam alanları oluşacağını vurguladı.

GENÇLER TARIMA YÖNLENDİRİLİYOR

YÖK Başkanı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde gerçekleştirdikleri protokol kapsamında, 10 üniversitede eğitim ve uygulama çiftlikleri kuracaklarını açıkladı. Bu çerçevede gençlerin tarım ve hayvancılık sektöründe uygulamaya dayalı bilgi ve deneyim kazanacakları belirtildi. Özvar, tesislerde eğitim alan öğrencilerin girişimcilik fırsatlarını değerlendirebileceklerini ifade ederek, “Gençlerimizi tarım ve hayvancılık sektöründe istihdamı artırmaya yönelik bir katkı sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Özvar, öğrencilerin kendi deneyimlerini artırarak yapay zeka ve bilişim olanaklarıyla tarım yapmayı öğretmiş olacaklarını dile getirdi. Eğitimin uygulanmasıyla birlikte gençlerin zirai girişimciler olarak ekonomiye katılım sağlayabilecekleri belirtildi.