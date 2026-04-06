Hakemler Derbide Tartışmalı Penaltı Kararını Değerlendirdi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbide, uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı büyük bir tartışma yarattı ve beIN Trio ekibi, bu pozisyonu detaylı bir biçimde ele aldı.

90+6’DA GELEN KRİTİK KARAR

Karşılaşmanın son anlarında hakem Yasin Kol tarafından verilen penaltı kararı, derbinin en çok gündeme gelen anlarından biri haline geldi. Bu gelişmenin ardından yorumcular arasındaki tartışmalar da hız kazandı.

Deniz Çoban, pozisyonun sürekliliğine vurgu yaparak, müdahalenin ceza sahası içerisinde gerçekleştiğini ve dolayısıyla penaltı kararının doğru olduğunu söyledi.

“NET PENALTI” YORUMU

Bahattin Duran ise, müdahalenin son derece riskli olduğunu ve Nene’nin hareketini engellediğini belirterek, bu pozisyonu “çok net penaltı” olarak nitelendirdi.

VAR KARARINA DESTEK

Bülent Yıldırım, müdahalenin ceza sahası içinde etkili olduğunu belirterek, hem penaltı hem de sarı kart kararının isabetli olduğunu ifade etti. Ayrıca, VAR müdahalesinin de geçerli olduğunu vurguladı.