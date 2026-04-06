Hakemler Derbide Tartışmalı Penaltı Kararını Değerlendirdi

hakemler-derbide-tartismali-penalti-kararini-degerlendirdi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbide, uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı büyük bir tartışma yarattı ve beIN Trio ekibi, bu pozisyonu detaylı bir biçimde ele aldı.

90+6’DA GELEN KRİTİK KARAR

Karşılaşmanın son anlarında hakem Yasin Kol tarafından verilen penaltı kararı, derbinin en çok gündeme gelen anlarından biri haline geldi. Bu gelişmenin ardından yorumcular arasındaki tartışmalar da hız kazandı.

Deniz Çoban, pozisyonun sürekliliğine vurgu yaparak, müdahalenin ceza sahası içerisinde gerçekleştiğini ve dolayısıyla penaltı kararının doğru olduğunu söyledi.

“NET PENALTI” YORUMU

Bahattin Duran ise, müdahalenin son derece riskli olduğunu ve Nene’nin hareketini engellediğini belirterek, bu pozisyonu “çok net penaltı” olarak nitelendirdi.

VAR KARARINA DESTEK

Bülent Yıldırım, müdahalenin ceza sahası içinde etkili olduğunu belirterek, hem penaltı hem de sarı kart kararının isabetli olduğunu ifade etti. Ayrıca, VAR müdahalesinin de geçerli olduğunu vurguladı.

Yılmaz Özdil Sözcü TV’den İstifa Etti

Sözcü TV'nin genel yayın yönetmeni Yılmaz Özdil, 4 ay süren görevinden istifa etti. İstifasını medya grubunun sahibi Burak Akbay'a iletti.
Tedesco: Beşiktaş Maçı Sonrası Açıklamalar Yaptı

Fenerbahçe'nin teknik patronu Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisi sonrası oldukça rahat hissettiğini belirterek, sevinç anını taraftar ve oyuncularla paylaştığını ifade etti.
Ertuğrul Doğan Onuralp Çakıroğlu’na Destek Mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray derbisinde dikkat çeken genç yetenek Onuralp Çakıroğlu hakkında sosyal medyada değerlendirmelerde bulundu.
Mircea Lucescu Yoğun Bakımda Tedavi Altında

80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu, tedaviye olumlu yanıt vermediği için yoğun bakıma kaldırıldı.
PsV 2025-2026 Sezonunu Şampiyonluk İlan Etti

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde PSV, sezonun sonuna 5 hafta kala 27. kez şampiyonluğunu kazandı. Bu, takımın üst üste üçüncü şampiyonluğuydu.