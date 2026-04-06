Yılmaz Özdil Sözcü TV’den İstifa Etti

Yılmaz Özdil, Sözcü TV’deki görevine son verdi

İSTİFA NEDENİ POLEMİKLERDEN KAYNAKLANIYOR

Sözcü TV’nin yönetiminde 4 ay süreyle görev alan Yılmaz Özdil, istifasını kanalın sahibi Burak Akbay’a iletti. Yeniçağ Gazetesi’nin haberine göre, Özdil, yaşadığı siyasi tartışmalar sonrasında bu kararı aldı. Medyascope, Özdil’in istifa dilekçesini sunduğunu kendi kaynaklarından doğruladı.

SON TARTIŞMASI CHP’Lİ GÜNAYDIN İLE OLDU

Yaklaşık 4 aylık görevinin ardından Özdil, son olarak CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile polemiğe girdi. Günaydın, Özdil’in görüşlerini “kahve sohbeti gibi” tanımlarken, sözü edilen yeni yayın anlayışını, A Haber’e benzetmişti. Bu durum, Yılmaz Özdil’in tepkisini çekti.

ÖZDİL’DEN ANLAMLI PAYLAŞIM

Dün sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Özdil, “Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın’ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır” ifadelerine yer verdi.

PATRONUNU TEHDİT EDEN 14 ÇALIŞANİ İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Özdil, Sözcü TV’nin 3 yıl önceki kuruluş aşamasında kısa süre görev almış ve istifa etmişti. Aralık ayının başlarında yeniden göreve gelen Özdil’in, Sözcü Medya Grubu Başkanlığı döneminde 14 çalışanın işten çıkarılması dikkat çekti. Özdil yönetiminde, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliğine İpek Özbey, Genel Müdürlüğe ise Güney Öztürk atanmıştı. Sözcü TV’nin avukatlığını, organize suç örgütü liderinin avukatı üstlenmiş durumda.