Asgari Ücret Artışı Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlık, asgari ücret artışının fiyatlama davranışlarına dayanak gösterilerek haksız ve aşırı fiyat artışlarına dönüştürülmesine kesinlikle müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi. Yapılan açıklamada, “Asgari ücret, toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.” denildi.

YENİ ASGARİ ÜCRET TUTARI AÇIKLANDI

2026 asgari ücret maratonu sona erdi. Yeni yılın asgari ücret tutarı 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Bu tutar, asgari ücrete toplamda yüzde 27 oranında bir zam yapılmış olduğunu gösteriyor.