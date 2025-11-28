Asgari Ücret Belirleme Süreci İçin Geri Sayım Başladı

Asgari Ücret Kendini Gösteriyor

Asgari ücret belirlenecek kritik sürecin başlangıcı resmi olarak duyurulmuş durumda. Yaklaşık 7 milyon işçiyi doğrudan etkilemenin yanı sıra toplumun genelinde geniş yankılar uyandıracak ücret belirleme çalışmaları için geri sayım devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının ilk haftasında toplantı gerçekleştirecek.

AVRUPA İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

TAKVİM BELİRLENİYOR

2026 yılına ilişkin asgari ücreti belirlemek amacıyla yürütülecek görüşmelerin takvimi netleşiyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde başlayacak.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu sürece dair yaptığı açıklamada asgari ücretin çalışma hayatının en temel ücret seviyesini temsil ettiğini belirtti.