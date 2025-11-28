Asgari Ücret Belirleme Süreci İçin Geri Sayım Başladı

asgari-ucret-belirleme-sureci-icin-geri-sayim-basladi

Asgari Ücret Kendini Gösteriyor

Asgari ücret belirlenecek kritik sürecin başlangıcı resmi olarak duyurulmuş durumda. Yaklaşık 7 milyon işçiyi doğrudan etkilemenin yanı sıra toplumun genelinde geniş yankılar uyandıracak ücret belirleme çalışmaları için geri sayım devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayının ilk haftasında toplantı gerçekleştirecek.

AVRUPA İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret süreci başlamış bulunuyor. Doğrudan etkileyeceği kişi sayısı yaklaşık 7 milyon olurken, dolaylı şekilde de tüm topluma etki edecek çalışmalara dair geri sayım sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayının başında ilk toplantısını yapması bekleniyor.

TAKVİM BELİRLENİYOR

2026 yılına ilişkin asgari ücreti belirlemek amacıyla yürütülecek görüşmelerin takvimi netleşiyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde başlayacak.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu sürece dair yaptığı açıklamada asgari ücretin çalışma hayatının en temel ücret seviyesini temsil ettiğini belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muğla Seydikemer İlçesinde Okulda Zehirlenme Vakası

Seydikemer'deki Şehit Gürcan Akan İlkokulu'nda 9 öğrenci, bulantı ve karın ağrısı yaşadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumları iyi.
Gündem

Memur ve Emekli Zamları İçin Kritik Enflasyon Verileri Geliyor

Memur ve emeklilerin 2025 yılındaki zam oranları, kasım ve aralık enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Ekonomistlerin tahminleri, yıllık enflasyondaki düşüşü öngörüyor.
Gündem

Endonezya’da Muson Yağmurları Sonrası Felaketler Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı; yaklaşık 100 kişi ise kayıp durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Gündem

Louvre Müzesinde Ziyaretçi Giriş Ücretlerine Yüzde 45 Zam

Louvre Müzesi, Avrupa dışındaki ziyaretçiler için giriş ücretlerini yüzde 45 artırarak 32 euro olarak belirledi.
Gündem

Bozcaada’da Otelde Yangın: Acı Sonuçlar Ortaya Çıktı

Bozcaada'daki bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı, ancak olayda bir köpeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.