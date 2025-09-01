Asgari Ücret İçin Güncelleme Gerekli

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ SONRASI GÜNDEME ASGARİ ÜCRET GELDİ

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme süreci sona ererken, çalışanların odaklandığı konu asgari ücret oldu. Özellikle Eylül ayında beklenmedik bir artış olup olmayacağı üzerinde tartışmalar sürüyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, mevcut durumu değerlendirerek asgari ücretin kesinlikle güncellenmesi gerektiğini belirtiyor.

İSTANBUL’DA GEÇİM ZORLAŞIYOR

Karakaş, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki yaşam koşullarına dikkat çekerek en büyük sıkıntının İstanbul’da yaşandığını ifade ediyor. “İstanbul’da 22.104 TL maaşla geçinmenin mümkün olmadığını” dile getiren Karakaş, benzer bir durumun Anadolu’nun küçük ilçelerinde de gözlemlendiğini vurguluyor. Bölgesel asgari ücret konusunun uzun zamandır gündemde olduğunu hatırlatan Karakaş, yüksek ücretlerin büyükşehirlere göçü artırabileceği konusunda da uyarıda bulunuyor.