Asgari Ücrete Ara Zam Geldi

ASGARİ ÜCRET ZAMLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Son dönemlerde asgari ücretle ilgili yaşanan önemli zamlar dikkat çekiyor. Ekonomideki dalgalanmalar ve enflasyondaki yüksek artış, asgari ücrete ara zam yapılmasını zorunlu hale getirdi. Geçtiğimiz yıla kadar, asgari ücret için hem Ocak hem de Temmuz’de olmak üzere iki ayrı zam yapılması uygun görünüyordu. Ancak Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle bu zam sayısı bir taneye indi.

GELECEK ZAM BEKLENTİLERİ

Bu süreçte asıl merak edilen konu, asgari ücrete bu yıl içerisinde yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı. Bu konuda şimdiye kadar birçok söylenti gündeme geldi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise her fırsatta “asgari ücrete ara zam yapmayı düşünmüyoruz” açıklamasını yaptı.