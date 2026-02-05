Aziz İhsan Aktaş Davasında Mütalaa Açıklandı

Aziz İhsan Aktaş davası, yedinci duruşması ile devam ediyor. Silivri’deki cezaevi karşısındaki duruşma salonunda gerçekleştirilen davada savcı, ara mütalaasını sundu. Savcı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutukluluk hallerinin sürmesini talep etti.

ÜÇ İSİME TAHLİYE İSTEMİ

Savcı üç isim için ise adli kontrol şartıyla tahliye talebinde bulundu. Bu kişiler, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ve Avcılar Belediyesi yetkilisi İbrahim Koçyiğit oldu. Mahkemenin bu davayla ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor.

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?

Davanın altıncı oturumunda, hakkında 415 yıla kadar hapis cezası talep edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, savunma yaptı. Akpolat, “Aziz İhsan Aktaş, malını kaybetmemek için itirafçı oldu. Ben belediyenin gücüyle kendi kişisel hayatımı malımı mülkümü oluşturmadım.” şeklinde ifade etti. Duruşmada ayrıca Rıza Akpolat’ın eşi Yeşim Akpolat’ın kardeşi Kazım Gökhan Yankılıç da savunma yaparak, malvarlığının ailesinin birikimlerinden geldiğini vurguladı. Ardından, Rıza Akpolat’ın makam şoförü olan tutuklu sanık Mehmet Ataş da, Akpolat ve eşinin istediklerini yaptığını belirtti.

AZİZ İHSAN AKTAŞ’IN İDDİALARI SONRASI OPERASYONLAR BAŞLAMIŞTI

Geçen yıl, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü de gündemde oldukça fazla yer bulmuştu. Özellikle Aktaş’ın ifadeleri sonrasında CHP’li birçok belediyeye yönelik operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonların sonucunda, tutuklanan birçok isim oldu. Bugün görülen davada, görevden uzaklaştırılan 5’i tutuklu toplam 7 belediye başkanı yer alıyor. 40 tutuklu sanıkla birlikte 200 kişi davada yargılanacak. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 13 Ocak’ta gözaltına alınmış ve kamuoyuyla Aziz İhsan Aktaş suç örgütü tanıştırılmıştı. Tutuklanan Aktaş ilk ifadesinde suçlamaları reddetse de daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak birçok iddiada bulundu. Aktaş, Beşiktaş, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde ihalelerde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

704 YIL HAPİS İSTENDİ

Aktaş hakkında, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlardan 704 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 578 sayfalık iddianamede, görevden uzaklaştırılan 5’i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanının adları geçerken, 200 sanık yargılanacak. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet almak gibi suçlardan 337 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuksuz yargılanacak. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise rüşvet alma suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın 15 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Özer hakkında tahliye kararı verilmişti. İddianamede ayrıca, Aziz İhsan Aktaş’ın 2020 yılından itibaren büyükşehir ve ilçe belediyelerinden aldığı ihaleler ile örgütü büyüttüğü öne sürülmekte ve CHP’li belediyelere araç ile maddi imkanlar sağlandığı ifade edilmektedir.