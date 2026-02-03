Kayseri’de Okul Servisleri İçin Denetim Gerçekleştirildi

kayseri-de-okul-servisleri-icin-denetim-gerceklestirildi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir denetim gerçekleştirildi.

OKUL SERVİSLERİ DENETİM ALTINDA

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, toplamda 164 okul servis aracı kontrol edildi. Bu denetimlerde, 10 servis aracı, ilgili yasal düzenlemelere aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ceza aldı. Ayrıca, yasal ihlal nedeniyle 1 servis aracı da trafikten men edildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, yapılan denetimlerin aralıksız olarak süreceğini duyurdu. Bu çalışmalar, öğrenci güvenliğini artırmak amacıyla sürdürülüyor.

