İnegöl Tekstil Fabrikasında Gıda Zehirlenmesi İddiası

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde’de bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Akşam yemeğinde pilav tüketen işçiler, yaklaşık iki saat geçtikten sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle karşılaştı.

İŞÇİLER AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Rahatsızlanan işçiler, yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden ambulanslar ve ticari taksilerle İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu aktarıldı.

İNCELME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme sürecini başlattı. Ayrıca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemeklerden örnek alarak detaylı analizler yapılması amacıyla laboratuvara gönderdi. Olayla alakalı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.