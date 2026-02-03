Bartın Kemer Mahallesinde İki Ayrı İhbar Panik Yarattı

Bartın Kemer Mahallesi Aşağıcami Sokak’ta bir evde meydana gelen baca yangını ihbarı üzerine çok sayıda güvenlik ve itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Yangın ihbarını duyan mahalle sakinleri panik içerisinde sokağa çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Aynı zamanda teknik ekipler, doğal gaz hattını devre dışı bırakmak için hazır bekledi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ BAŞLADI

İtfaiye ekipleri, bacasında yangın çıktığı iddia edilen eve girerek alevlere müdahale etti. Ancak, evde ve bacada herhangi bir hasar meydana gelmedi. Bacadan çıkan yoğun duman nedeniyle bölgede yangın paniği yaşanıldığı öğrenildi. İhbarın yapıldığı sırada, olaydan yaklaşık 500 metre uzaktaki Kavaf Sokak’ta ikamet eden bir kadın, KADES mobil uygulamasındaki butona basarak polisten yardım talep etti.

POLİS EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNDE

Bartın Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi Büro, Yunus Polisleri ve Asayiş Şubesi’nin sivil ekipleri, kısa sürede kadının ihbarına ulaşarak olay bölgesinde çalışmalara başladı. KADES’i kullanarak şikayette bulunan kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişinin inşaat halindeki binadan yaşayan evin camlarına fener tutarak rahatsızlık verdiğini bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, inşaat alanında arama faaliyetleri gerçekleştirdi.

ARAMA FAALİYETİ SONUÇSUSUZ KALDI

Bina ve çevresinde yapılan aramalarda herhangi bir kişiye ulaşılmadı. KADES uygulaması üzerinden yardım talep eden kadın ise, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.