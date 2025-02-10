Asil Nadir, 83 Yaşında Hayatını Kaybetti

İŞ İNSANI ASİL NADİR HAYATINI KAYBETTİ

Kolan British Hastanesi’nde 4 Şubat tarihinden beri tedavi gören ve son dönemde yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki iş insanı Asil Nadir’in yaşamını yitirdiği bilgisi, eşi Nur Nadir tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. AA muhabirinin hastane yetkililerinden aldığı bilgilere göre, Nadir’in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği ve kesin ölüm raporunun hazırlanmakta olduğu bildirildi.

HASTANE KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz hafta durumu kötüleşen Asil Nadir için hastane, acil kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Bu durum, Nadir’in sağlık durumunun ciddiyetini gösteriyor. Nadir’in kaybı, iş dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.