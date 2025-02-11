Asil Nadir’in Vasiyeti Kıbrıs’ı Şaşırttı

ASIL NADİR’İN HAYATINI KAYBETMESİ

80’li yılların en müreffeh iş insanlarından biri olan Asil Nadir, birkaç gün önce 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kurduğu sayısız marka ve yatırımlarla adını duyuran Nadir, iş hayatında önemli bir iz bıraktı. Ancak, zimmetine para geçirdiği iddiaları nedeniyle bir süre hapis yattı. Nadir’in vefatının ardından vasiyeti gün yüzüne çıkarken, içindeki mesajlar büyük yankı uyandırdı. Eşi Neriman Nur Nadir tarafından paylaşılan bu vasiyette, Kıbrıslılara hitap eden Nadir’in bazı kırgınlıkları dikkat çekti.

NADİR’İN VASİYETİ VE MESAJLARI

Asil Nadir, vasiyetinde şu sözleri sarf etti:

“Benim aziz Kıbrıslı kardeşlerim, ömrüm ve gücüm yettiğince sizlere onurlu yaşam mücadelenizde destek olmak ve kalkındırmak istedim. Tüm Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü, emeklerimi ve tüm imkânlarımı feda ettim. İhanet edenler her daim içimizdeydi ama her şeye rağmen hiç pes etmedim. Lütfen siz de pes etmeyin. Bu memleket bizim, bu topraklar bizim, bu kurumlar da bizim; önce birbirinize sonra da benim size bıraktığım projelere sahip çıkın. ‘İnsanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar.’

“Sevgili kardeşlerim bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her şeye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır. Hayatım boyunca etrafımda olan fakat benim onurlu yaşama mücadelemde destek olmayan ve ekmeğimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar.”

AİLESİNE YAPTIĞI EMANETLER

Ölüm bir haktır. En azından bu tiyatroya ara versinler. Benim vefakâr eşim Nur Nadir ve iki çocuğum Lisa Nur Nadir ve Mertselim Asil Nadir’i güzel yüreklerinize emanet ettim. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili vasiyetimi eşim Nur Nadir’e bıraktım. Bu topraklar bizimdir. Birlik içinde sahip çıkın. Daha güzel bir dünyada tüm güzel yüreklerle buluşmak üzere. Birbirinize emanet olun.”