Asılsız İddialar Üzerine Soruşturma Açıldı

Sosyal medyada CHP’ye kayyum atanacağı ve bazı CHP’li belediyelere yönelik operasyon yapılacağına dair iddialar üzerine yargı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu paylaşımlar ile ilgili olarak adli soruşturma başlatıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir.” şeklinde ifadelere yer verdi.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yapılan açıklamada, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sürmekte olan yargı sürecine dikkat çekti. Açılan davanın henüz duruşması görülmemişken ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirten açıklamada, “Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır. Açılan iptal davaları Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirilmiştir. İlk duruşma yarın yapılacaktır.” denildi.

R. O. KÜTAHYALI HAKKINDA SORUŞTURMA

Soruşturma açılan isimler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da yer alıyor. Kütahyalı, sosyal medya üzerinden CHP’ye kayyum atanacağı ve Keçiören ile Etimesgut Belediyeleri’ne operasyon düzenleneceğine dair iki paylaşım gerçekleştirmiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı’nın “Yarın Kasım 2023 CHP Kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor.” şeklindeki açıklamasının Türk Ceza Kanunu’nun 217 maddesine muhalefet suçu oluşturduğuna dikkat çekerek, Kütahyalı hakkında re’sen soruşturma başlattı.

GAZETECİLERİN SORUMLULUĞU VURGULANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır.” dedi. Altun, gazetecilerin, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşma gibi mesleki sorumlulukları olduğunu belirterek, tüm basın kuruluşlarının hakikat, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine saygı göstermeleri gerektiğini vurguladı.

İPTAL DAVASINDA İLK DURUŞMA

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtıkları, açılan davaların Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirildiği ve ilk duruşmanın bugün yapılacağı belirtiliyor.