Aşk Bitti, Tehdit Başladı: MHP Skandalı!

ŞANTAJ VE TEHDİT SUÇLAMASI

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde MHP İlçe Başkanı G. Ö. hakkında, eski parti yöneticisi Y.S. tarafından şantaj ve tehdit suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Y.S., G. Ö. ile 2023 yılında başladığını iddia ettiği gönül ilişkisini sonlandırmak istediğinde tehditlerle karşılaştığını ifade etti. “Otel kayıtları ve bağ evi görüntüleriyle tehdit etti” dedi.

GİZLİ GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT EDİLDİ

Y.S., birlikte oldukları süre zarfında otel kayıtlarının tutulduğunu ve Özdemir’in bu görüntüleri ailesine ve internete sızdırmakla tehdit ettiğini belirtti. Aynı zamanda, bağ evinde gizli kameranın olduğunu söyleyerek görüntüleri paylaşmakla tehdit ettiğini iddia etti.

İLÇE BAŞKANI OLDUKTAN SONRA TEHDİTLER BAŞLADI

Y.S.’ye göre, G. Ö. ilçe başkanı olduktan bir ay sonra Y.S.’yi Kadın Kolları Başkanı olarak atadı. Ancak teşkilat içi bir tartışma neticesinde görevinden istifa etmek isteyen Y.S., ilişkisini de sonlandırmak istedi ve bu süreçte tehditlerin başladığını dile getirdi. “Eşimle birlikte savcılığa başvurdum” ifadesini kullandı.

BOŞANMA KARARI ALINDI

Artan baskılar nedeniyle Y.S., durumu eşine anlattığını ve boşanma kararı aldıklarını belirtti. Eşiyle birlikte Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını ve görüntülerin kamuoyuna yansımaması için tehdit edildiğini söyledi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

MHP Çayırova İlçe Başkanı G. Ö. ’ye ulaşmaya çalışılsa da herhangi bir yanıt alınamadı. MHP Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı’ya konunun iletildiği ancak henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı bildirildi.