Askeri Öğrencilere Yatay Geçiş Yasağı

YENİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı, askeri öğrencilerle ilgili bir yönetmelik değişikliğini Resmi Gazete’de yayımladı. Yapılan değişiklikle, fakülte ve yüksekokullarda eğitim alan askeri öğrencilerin bazı kısıtlamalara tabi olacağı belirtildi. Bu yeni düzenlemeye göre, askeri öğrenciler, bulundukları bölümleri ya da yükseköğretim kurumlarını değiştiremeyecek ya da yatay geçiş yapamayacaklar.

MEZUNİYET TARİHLERİNİN ÖNEMİ

Yönetmelikte yer alan bir diğer önemli ifade ise, “Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar.” şeklinde. Bu açıklamanın ardından askeri öğrencilerin mezuniyet tarihleri, teğmenliğe atama tarihleri olarak değerlendirilecek. Bu durum, askeri öğrencilerin kariyerlerinde önemli bir yer tutacak.