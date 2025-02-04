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Askerimizin Naaşına 2023’te Ulaşıldı

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ŞEHİDİN NAŞINA ULAŞILDI

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın aziz naaşına 29 Ocak tarihinde ulaşılmıştır.”

BASIN AÇIKLAMASI

Bu üzücü olayın ardından, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” denildi.

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