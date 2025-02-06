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Aşkım Kapışmak: Kişisel Gelişime Devam Edeceğim

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YAZARIN MÜZİKLE İLIŞKİSİ

Yazar Aşkım Kapışmak, Radyo D’de katıldığı programda kendisi ve ilişkiler üzerine özel açıklamalarda bulundu. Müzik alanına yöneldiğini belirten Kapışmak, “Müzisyen arkadaşlarım var, evde şarkılar yapıyorlardı. Ben de Arif Sağ’ın öğrencisiydim yıllar önce… 12 yaşında konservatuvara gidiyordum. Tabii o boş zamanda yazma çizme derken işin içine girdim. Stüdyo kurdum şimdi, 2 yıldır müzikle çok uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL GELİŞİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Kişisel gelişim uzmanlığıyla ilgili de açıklamalar yapan Kapışmak, “O dönemde linç yemiştim. Türkiye pek alışık değildi. Beni linçleyenler yurt dışından gelen koçlara yalakalık yaparlar. Bize olunca terslerler ya inat ettim. Sizin inadınıza devam edeceğim dedim, devam ettim. Şimdi bütün uzmanlar oldu kişisel gelişim uzmanı!” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

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