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‘Aşkın Dünkü Çocukları’ Filminin Galası Yapıldı

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GALADA BÜYÜK İLGİ

Başrollerini Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür’ün üstlendiği ‘Aşkın Dünkü Çocukları’ filminin galası İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. 14 yıl aradan sonra sinema setine dönüş yapan Avşar, geceye katılanların ilgi odağı oldu. Rol arkadaşı Yücel’e yönelttiği “Benimle filmde aşk yaşadığın için nasıl hissediyorsun?” sorusu, galada en çok konuşulan anlardan biri oldu.

İLGİ ÇEKEN YANIT

Usta oyuncu Yücel’in verdiği “Ben Monica Bellucci falan gelsin diyordum ama gele gele Hülya geldi. Kabul ettik” cevabı, davetliyi kahkahaya boğdu. Filmde, 70’lerden günümüze uzanan bir aşk hikâyesi beyazperdeye taşınıyor ve proje, yarın izleyicileri ile buluşacak.

HÜLYA AVŞAR’IN YENİ İMAJI

Gecede dikkat çeken bir diğer unsur ise Hülya Avşar’ın yeni imajı oldu. Dudağına piercing taktırarak cesur bir değişime giden oyuncunun görünümü, konukların gözünden kaçmadı.

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