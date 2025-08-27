Assan Group’a Kayyum Atandı, Sahibi Gözaltında

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN DEVAM EDEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Pazar günü gözaltına alınan Sayhan, bugün sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sayhan, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sayhan, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçundan tutuklandı. Sayhan’ın ev ve iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda delil niteliğinde belgeler ele geçirildiği öğrenildi.

ASSAN GROUP’A KAYYUM ATAMA İŞLEMLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son dönemlerde kamuoyunda “askeri casusluk” olarak bilinen soruşturmalara dair yürütülen çalışmalarda ASSAN Group bünyesinde faaliyet yürüten şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlendi. Açıklamada, şüphelilerin çalıştıkları alanların önemi göz önüne alınarak, Öner ve Okumuş’un “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlarından gözaltına alındıkları aktarıldı. Şüphelilerin ikametleri ve iş yerlerinde yapılan arama işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Aynı zamanda, ASSAN Group bünyesindeki 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandığı bilgisi verildi.

SELMAHTİN YILMAZ’LA İLGİLİ YENİ İDDİALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinde avukatı aracılığıyla suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” talimatı verdiği iddia ediliyor. Yapılan operasyonlar sonucunda Selahattin Yılmaz’a yönelik suç örgütü soruşturmasında toplamda 10 şüpheli tutuklandı.