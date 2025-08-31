Assan Grubu Sahibi Ve Müdürü Tutuklandı

İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş’un İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle hakime sevk edilen Öner ve Okumuş’un ifadeleri alındı.

TUTUKLANMA KARARI

Sulh ceza hakimliği, Emin Öner’in FETÖ kapsamında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Gürcan Okumuş ise “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçundan tutuklandı.

ASKERİ CASUSLUK FAALİYETİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, son dönemlerde kamuoyunda “askeri casusluk” olarak bilinen soruşturmalara yönelik yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group’un sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş’un FETÖ ile bağlantılı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri tespit edildi. Öner ve Okumuş, 27 Ağustos’ta “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlarıyla gözaltına alınmış ve ASSAN Group’a bağlı 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı.